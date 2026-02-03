В Ульяновске после обрушения перекрытия жилого дома возбуждено уголовное дело

По факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома № 5/3 на ул. Ростовской в Ульяновске, где после снегопадов в подъезде обрушился потолок, региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело.

Как отмечает ведомство, первоначально СУ СКР получило информацию о случившемся в соцмедиа. По указанию руководителя регионального СУ СКР Сергея Михайлова была организована доследственная проверка, следователи выезжали на место происшествия, на основании их выводов возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст.238 УК РФ, до двух лет лишения свободы). В СУ СКР отмечают, что в ходе следствия «будут установлены причины обрушения, приняты меры к восстановлению прав жильцов».

В понедельник свою проверку по факту обрушения потолка начала прокуратура. В ведомстве отмечали, что «надзорным ведомством будет дана оценка деятельности должностных лиц управляющей компании, а также контролирующих структур и органов власти на предмет соблюдения требований безопасности эксплуатации жилых помещений и обеспечения соответствующего контроля», «по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Мэр Ульяновска Александр Болдакин по итогам аппаратного совещания в понедельник сообщал в своем Telegram-канале, что предварительная причина обрушения перекрытий — «высокая снеговая нагрузка и протечка кровли», отмечая, что «это еще раз подтверждает необходимость очистки крыш от снега, сосулек и наледи». Почему этого своевременно не делали раньше и почему на ситуацию с домом ранее не обращал внимания жилстройнадзор, на заседании на аппаратном совещании мэра не прозвучало. МКД, в котором обрушился потолок, — 1955 года постройки, он находится на непосредственном управлении собственников. Дом был признан аварийным только в декабре 2025 года. Планировалось расселять его только в 2037 году. Мэр заявил, что администрация постарается ускорить процесс расселения дома, до этого всем жителям предложено переехать в маневренный фонд в целях обеспечения безопасности.

Сергей Титов, Ульяновск