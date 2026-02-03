В Оренбуржье суд рассмотрит дело о причинении смерти по неосторожности во время охоты

В Оренбургский районный суд направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Оренбурга. Он обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 7 ноября прошлого года обвиняемый находился в лесном массиве на берегу реки Сакмара в Оренбургском районе. Во время охоты он не убедился, что в зоне поражения используемого огнестрельного оружия нет людей. В условиях недостаточной видимости фигурант дела выстрелил из карабина по месту предполагаемого нахождения животного. В результате он попал в грудную клетку родственника своей супруги, находившегося на противоположном берегу реки.

От полученных повреждений мужчина скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении города.

Руфия Кутляева