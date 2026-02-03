У экс-главы Приморско-Ахтарского округа арестовали имущество на 250 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края потребовала обратить в доход государства имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского округа Кубани Максима Бондаренко на общую сумму более 250 млн руб. Имущество господина Бондаренко арестовано. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура региона установила, что Максим Бондаренко, занимая должность главы Приморско-Ахтарского округа, приобрел три земельных участка общей площадью более 3 тыс. кв. м, три жилых дома и одно нежилое помещение. Также господин Бондаренко купил три автомобиля и снегоболотоход, добавили в ведомстве.

По данным прокуратуры, Максим Бондаренко не подтвердил законность доходов, на которые приобрел все вышеперечисленное имущество. 30 января надзорное ведомство направило иск с требованием национализировать собственность экс-главы Приморско-Ахтарского округа.