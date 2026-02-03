В Самаре не построят школу вместо бывшей воинской части на улице Николая Панова

В Самаре не смогут построить новую школу на площадке бывшего военного городка в Октябрьском районе на пересечении ул. Николая Панова и ул. Гая. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в департаменте градостроительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Причиной стали повышенные требования к земельным участкам, предназначенным для возведения образовательных учреждений. Прежде всего, школу на этом месте нельзя строить из-за близкого расположения действующей гауптвахты. В качестве альтернативы принято решение, что новое образовательное учреждение появится на территории бывшего завода им. Масленникова.

Министерство обороны России передало территорию бывшего военного городка площадью 3,5 га на ул. Николая Панова в собственность Самары в 2020 году. Из-за нехватки мест в школах в Октябрьском районе изначально приняли решение построить на этом месте новое образовательное учреждение.

Андрей Сазонов