Девелопер «Оникс» получил разрешение на строительство жилья на Парковом

ООО «СЗ “Панорама”», компания группы «Оникс», получило разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на Подлесной ул., 43, в микрорайоне Парковом. Об этом свидетельствует информация в реестре выданных разрешений на строительство.

11 сентября компания получила положительное заключение экспертизы на проект. Объект будет включать подземную автостоянку. Участок на ул. Подлесной, 43в, компания «Панорама» приобрела в конце 2021 года. Рядом с ней располагается торгово-деловой центр «Ритм» и ЖК «Вместе» девелопера «Талан».

В 2024 году комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену зонирования и повышение высотности строительства в этой локации. На участке по ул. Подлесной, 43в, компания планировала возвести ЖК высотой 10–22 этажа с общей площадью квартир 39,1 тыс. кв. м.

На сайте «Оникса» жилой комплекс на Подлесной значится в разделе перспективных объектов.

ООО СЗ «Панорама» — компания группы «Оникс», которую контролирует основатель холдинга Демид Кузьмичев и другая его структура — ООО «ИСК “Мегаполис”».