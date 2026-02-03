В Перми началось рассмотрение уголовного дела об убийстве младенца

В Пермском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Красновишерского округа, обвиняемого в убийстве малолетнего ребенка. Об этом сообщают пресс-служба краевой прокуратуры и СУ СКР.

Следствием установлено, что 13 октября 2025 года мужчина, находясь в квартире своей сожительницы, в период ее отсутствия, будучи недовольным плачем 10-месячного младенца, совершил его убийство, нанеся удары кулаком по голове. После совершенного преступления фигурант с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими.

Под тяжестью представленных следствием доказательств мужчина сознался в совершенном преступлении. На период следствия он был заключен под стражу. Государственное обвинение в суде поддерживается прокурором Пермского края Павлом Бухтояровым. За совершение данного преступления уголовный закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.