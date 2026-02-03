Родные погибших в авиакатастрофе под Орском получат 1 млн рублей

Родственникам каждого из погибших в крушении учебного самолета под Орском Оренбургской области выплатят средства в размере 1 млн руб. через страховую компанию. Об этом сообщил представитель Росавиации.

2 февраля легкомоторный учебный самолет Diamond DA-40, принадлежавший Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации, потерпел крушение. В результате трагедии погибли 35-летний пилот-инструктор и двое курсантов университета в возрасте 20 и 21 года.

По факту авиакатастрофы Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие рассматривает версии технической неисправности воздушного судна и ошибки пилотирования.