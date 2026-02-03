Китай запретил скрытые дверные ручки на машинах в целях безопасности

Министерство промышленности и информатизации КНР объявило, что с 1 января 2027 года запрещено использование в стране автомобилей со скрытыми дверными ручками. Ведомство указало, что это небезопасно, так как такие ручки часто блокируются при ДТП, не позволяя открыть автомобиль и помочь пострадавшим.

Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES / EPA / ТАСС

С 1 января 2027 года ручки должны иметь возможность механического открытия без участия электроники. Это требование не распространяется только на дверь багажника. Кроме того, все ручки — и внутренние, и наружные, — должны быть хорошо видны, а двери салона — снабжены понятной разметкой.

Для уже одобренных к продаже в Китае автомобилей со скрытыми ручками министерство продлило срок перехода на новый стандарт до 1 января 2028 года.

Алена Миклашевская