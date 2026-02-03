Суд приостановил работу опасного склада с селитрой в Волгоградской области

Работа склада с аммиачной селитрой в хуторе Новомаксимовском Волгоградской области приостановлена на 90 суток по решению суда. Иск подало Нижне-Волжское управление Ростехнадзора после выявления грубых нарушений требований безопасности, сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области Собственника опасного склада привлекли к административной ответственности

По данным ведомства, собственник склада, внесенного в реестр опасных производственных объектов, не получил необходимую лицензию на его эксплуатацию. В ходе внеплановой проверки установлено, что на объекте отсутствуют пожарная сигнализация, план ликвидации аварий, а также документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию.

Собственник привлечен к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). Приставы опечатали все входы и выходы на территории склада.

Нина Шевченко