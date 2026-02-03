«Маловероятно, что закупки нефти у России будут прекращены полностью»

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди почти одновременно объявили о сокращении американских тарифов на товары из Индии до 18% и подписании торговой сделки. Но, как отмечают мировые издания, заявления двух лидеров породили больше вопросов, чем ответов.

Трамп снизит тарифы на товары из Индии после того, как Моди «согласился» прекратить покупать российскую нефть

Хотя Индия уже начала сокращать закупки нефти у России, маловероятно, что они будут прекращены полностью, учитывая отношения страны с Москвой. После начала военного конфликта на территории Украины в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем дешевой российской нефти.

Трамп объявил о торговой сделке с Индией и снижении тарифов

Помимо снижения пошлин США на индийский экспорт до 18%, в сделке упоминаются еще несколько моментов… Сделка вернет Индии статус крупнейшего экономического и геополитического союзника, особенно если она будет завершена до подписания недавнего соглашения между Индией и Евросоюзом. Примечательно, что господин Моди, похоже, был готов снять ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции из США, несмотря на то что этот сектор политически чувствителен для самой Индии.

Закупки венесуэльской нефти смогут частично заместить российскую нефть, закупавшуюся Индией

Индия покупала венесуэльскую нефть на протяжении многих лет, в том числе и совсем недавно — год назад. Вопрос в том, на каких условиях и по какой цене... Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, покрывая им около 90% своих потребностей, а импорт более дешевой российской нефти помог снизить ее импортные расходы.

Сделка Индии и США: пять вопросов без ответов

Заявления президента США Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди о том, что США снизят «ответные» тарифы для Индии с 25% до 18%,— серьезное облегчение для индийских экспортеров. Они указывают на то, что отношения между двумя странами после года серьезной напряженности постепенно восстанавливаются... Однако между версией соглашения, предложенной господином Трампом, и версией господина Моди остается несколько разногласий, требующих разъяснений.

На каком этапе готовности торговая сделка между США и Индией?

Достаточным ли будет (снижение тарифов.— «Ъ» ) до 18%, чтобы исправить невыгодное положение Индии в регионе?

Преклоняется ли Индия перед санкциями США?

Сколько Индия готова инвестировать в США?

Подготовил Кирилл Сарханянц