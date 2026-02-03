Директора колледжа обвинили в получении взятки в размере 500 тыс. руб

В Благовещенске 2 февраля под домашний арест отправили директора политехнического колледжа, бывшего депутата регионального законодательного собрания Ларису Сорокину. Ей предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в размере 500 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Лариса Сорокина

Фото: Благовещенский городской суд Амурской области Лариса Сорокина

По версии следствия, 30 января госпожа Сорокина пыталась получить взятку через посредника — главного бухгалтера колледжа — от гендиректора строительной компании. За взятку бизнесмен намеревался получить контракт на ремонт системы отопления в одном из корпусов колледжа.

В суде следователь ходатайствовал об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура также поддержала ходатайство. Лариса Сорокина и ее защита просили избрать более мягкую меру. В итоге суд учел наличие у фигурантки малолетнего ребенка, ее состояние здоровья, полное признание вины и сотрудничество со следствием.

50-летняя Лариса Сорокина — бывший депутат регионального законодательного собрания,. С 2018 по 2021 год она была председателем комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики. Госпожа Сорокина также занимала пост заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». После задержания ее членство было приостановлено.

Анна Яшина, Благовещенск