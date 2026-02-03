Новак поручил Минфину рассмотреть возможность корректировки НДД

Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики РФ подготовить обоснование расширения налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья. По его словам, Минфин тоже считает расширение НДД эффективным.

«Будем заниматься (расширением НДД.—“Ъ”) обязательно, потому что нам важно создавать экономические условия, которые позволяли бы предприятиям эффективно работать»,— сказал господин Новак во время выступления в Совете Федерации (цитата по ТАСС). Мера предполагает, что правительство расширит действие НДД на все действующие месторождения в традиционных районах нефтедобычи.

Александр Новак отметил, что НДД используется «во всем мире», а на территории РФ раньше использовался только налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По словам вице-премьера, НДД более эффективный, особенно для трудноизвлекаемых месторождений, поскольку зависит от финансовых результатов нефтяников.

Налог на дополнительный доход взимается четыре раза в год с прибыли от добычи нефти, газового конденсата, попутного и природного газа. Сейчас ставка НДД составляет 50%.