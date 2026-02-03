Апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с подрядчика «Самарафармации» 33 млн рублей

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда о взыскании с подрядчика к ГКУ Самарской области «Самарафармация» — ООО «Новая медицинская компания» — 33 млн руб. Эти деньги компания получила за поставку операционных столов в «Красноярскую ЦРБ» , «Кинель-Черкасскую ЦРБ», ГБУЗ СО «Похвистневскую ЦРБ» и «Сергиевскую ЦРБ» в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поставщика медицинского оборудования определили методом сопоставимых рыночных цен. Помимо «НМК» заказчику поступили коммерческие предложения от ООО «ABC-Прайм» и ООО «Авалон Медицина». Как выяснилось в ходе проверки прокуратуры, руководители двух последних компаний вообще ничего не знали о закупке. Представители «ABC-Прайм» и «Авалон Медицина» заявили, что коммерческие предложения являются поддельными и электронные адреса, с которых они отправлены, не имеют никакого отношения к компаниям.

Как указано в документах суда, по данным силовиков, глава «Новой медицинской компании» Андрей Изюмский приказал подчиненным изготовить фиктивные коммерческие предложения, в том числе от имени посторонних компаний. В итоге получалось, что наименьшую цену в коммерческих предложениях всегда указывали либо «НМК», либо ООО «Фарм Мед» — другая подконтрольная Андрею Изюмскому организация.

В декабре 2024 года СУ УМВД России по Самаре в отношении Андрея Изюмского и неустановленных лиц из ГКУ СО «Самарафармация» возбудило уголовное дело о мошенничестве.

В декабре 2025 года арбитражный суд по иску правительства региона и зампрокурора Самарской области признал контракт недействительным и обязал вернуть «Самарафармации» полученные по контракту деньги.

По данным «СПАРК-Интерфакс», всего «Самарафармация» заключила в «НМК» в 2021-2022 годах 24 контракта на общую сумму в размере 249 млн руб.

Сабрина Самедова