Объем сделок на платформе «Большая Сибирь» в 2025 году достиг 35 млрд рублей

Объем сделок на межрегиональной информационно-сервисной платформе «Большая Сибирь» в 2025 году составил около 35 млрд руб. Итоги ее работы за прошлый год 3 февраля подвел председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.

«200 тыс. предприятий зарегистрировано на платформе, у нас заказов размещено на сумму более 100 млрд руб.» ,— добавил он.

Платформа «Большая Сибирь» была разработана по заказу МАСС и начала работу в 2023 году. Она предоставляет органам власти и госучреждениям алгоритм поиска поставщиков из числа сибирских компаний.

По словам господина Гусельникова, дальнейшее развитие «Большой Сибири» предполагает увеличение масштабов деятельности. Для этого будет использован опыт интеграции с аналогичной белорусской разработкой и дополнение платформы сегментом B2B.

Валерий Лавский