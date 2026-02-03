В Перми следователи проверяют информацию об изнасиловании пациентки в больнице

Следственным отделом Индустриального района СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка информации о возможном изнасиловании пациентки в медицинском учреждении Перми. Об этом сообщает следственное управление по региону. Предварительно установлено, что 1 января 2026 года девушка была доставлена в отделение неотложной помощи одной из районных больниц. С ее слов, в период нахождения в диспансере в отношении нее было совершено преступление против половой свободы.

По данным v-kurse.ru, пациентка заявила, что преступление совершил медбрат наркологического диспансера на ул. Чайковского, 35а. Пациентка была доставлена в палату вытрезвления состоянии острой интоксикации алкоголем. При этом сам медицинский сотрудник якобы тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошен заявитель и медицинский персонал, изъяты объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.