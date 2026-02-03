Присвоившие деньги участника СВО мошенники приговорены к лишению свободы

Радищевский районный суд Ульяновской области вынес приговор участникам ОПГ из Старокулаткинского района, обвиняемым в краже в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «в», «г» ч. 3 и п. а ч. 4 ст. 158 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в покушении на мошенничество в особо крупном размере ч. 3 ст. 30 УК РФЮ ч. 4 ст. 159 УК РФ, до семи с половиной лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области, подчеркнув, что суд согласился с доводами обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно выводам следствия (расследование вело следственное управление СКР по Ульяновской области), 34-летний Газинур Тимушев организовал преступную группу, члены которой в период с июля по октябрь 2024 года похитили находившиеся на банковской карте одного из участников СВО более 580 тыс. руб., а затем планировали получить еще более 13,6 млн руб. в случае гибели воина. Последнее им не удалось в связи с задержанием в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Газинур Тимушев работал барменом, являлся депутатом совета депутатов Старокулаткинского городского поселения от «Единой России», возглавлял местное отделение Молодой гвардии «Единой России». В июне 2024 года с целью завладения средствами участника СВО он предложил взаимодействие своему знакомому, 29-летнему токарю Ильдару Кумаркаеву, (который вместе с ним баллотировался в совет депутатов, но не набрал нужного количества голосов). Ильдар Кумаркаев являлся координатором ульяновского филиала фонда «Защитники отечества», «занимался патриотическим воспитанием граждан» и сопровождением процедур оформления контрактов тем, кто принял решение принять участие в СВО. Они убедили своего знакомого, жителя Старой Кулатки, в необходимости заключить контракт об участии в СВО и взяли себе второй экземпляр его банковской карты. После того как контрактник отбыл на СВО, члены ОПГ стали постоянно снимать деньги с его карты и использовать их на личные нужды. Всего они успели снять 580 тыс. руб. Кроме того, Ильдар Кумаркаев уговорил свою знакомую Алсу Абдуллину заключить с контрактником фиктивный брак, за что заплатил ей 10 тыс. руб.

Когда контрактник пропал без вести, Алсу Абдуллина, желая получить выплаты, положенные в случае гибели мужа, обратилась в военкомат с запросом о получении сведений о ее «муже». Общий объем выплат в случае гибели бойца СВО в виде страховой суммы и выплаты от Минобороны РФ должен был составить 13,604 млн руб. Получить деньги членам ОПГ не удалось — они были задержаны.

В суде обвиняемые свою вину признали частично, при этом заявляя, что «особого урона не нанесли». Алсу Абдуллина утверждала, что якобы у нее действительно были серьезные отношения с участником СВО и брак был реальным, но обвинение доказало, что совместно они не проживали, совместное хозяйство не вели.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Газинура Тимушева к трем с половиной года колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. руб., Ильдара Кумаркаева к трем годам колонии общего режима со штрафом 210 тыс. руб., Алсу Абдуллиной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, по иску прокурора брак Алсу Абдуллиной с участником СВО признан недействительным.

В прокуратуре Ульяновской области отмечают, что после получения полного текста приговора документ будет изучен, после чего будет принято решение о возможности направления апелляционного представления.

Сергей Титов, Ульяновск