Астраханский суд рассмотрит дело о браконьерстве с ущербом в 506 тыс. рублей

Прокуратура Володарского района утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего астраханца. Ему инкриминируют незаконную добычу водных биологических ресурсов в крупном размере (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

Ущерб рыбным запасам превысил 506 тыс. руб.

Фото: 30.мвд.рф Ущерб рыбным запасам превысил 506 тыс. руб.

По данным следствия, местный житель приехал на реку Бушма в районе села Сизый Бугор. Он использовал деревянную лодку и сеть-ловушку для ловли рыбы частиковых пород. Массовая добыча водных ресурсов нанесла рыбным запасам ущерб, который оценили в 506,25 тыс. руб.

Уголовное дело передано в Володарский районный суд Астраханской области для рассмотрения по существу. Прокуратура также подала исковое заявление о возмещении ущерба.

Нина Шевченко