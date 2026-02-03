«Севералмаз» полностью выполнил производственный план на 2025 год

«Севералмаз», входящий в группу «Алроса», полностью выполнил производственный план 2025 года, сообщает ТАСС. Компания, разрабатывающая крупнейшее в Европе месторождение алмазов, перевыполнила показатели по добыче и обработке руды на 102% и 104% соответственно.

Налоговые отчисления предприятия в бюджеты Архангельской области превысили 2,4 млрд рублей. Дополнительно компания направила 50 млн рублей на социальные проекты в регионе в рамках соглашения с областным правительством.

Объем добычи алмазов «Севералмаза» составил около 2,9 млн карат, что соответствует примерно 10% от общего производственного плана группы «Алроса». Ранее в компании отмечали, что планируют сохранить этот уровень добычи.

