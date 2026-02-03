Пасынок главкома ВСУ сообщил о планах переехать в Россию

Приемный сын главнокомандующего ВСУ Иван Сырский хотел бы в будущем переехать в Россию. Об этом он рассказал «РИА Новости». При этом господин Сырский отметил, что вопрос с получением российского гражданства пока приостановлен.

«Возможность (переехать в Россию.— “Ъ”) рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе»,— сказал Иван Сырский.

Пост главкома ВСУ с февраля 2024 года занимает Александр Сырский. До назначения он руководил Сухопутными войсками ВСУ, обороной Киева, наступлением в Харьковской области.

Иван Сырский жил в семье украинского военного до 19 лет. После развода родителей он вместе с братом и матерью переехал в Австралию. В марте 2024 года господин Сырский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.