В Саратов закрыли въезд грузовиков из-за снега

Въезд большегрузов ограничили в Саратов из-за уборки снега. Информацию в личном Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Исаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Исаева Фото: Telegram-канал Михаила Исаева

Утром градоначальник провел совещание по уборке города. Муниципальный служащий рассказал, что в Саратове работают 500 машин, включая роторы и грейдеры. Для продолжения расчистки в город запретили въезжать грузовикам — ориентировочно до 13:00. Снимать ограничения планируют поэтапно.

Главам районных администраций поручили распланировать работу на три дня вперед. «Необходимо определить места временного складирования снега с „коротким плечом“ доставки для ускорения процесса вывоза»,— обозначил господин Исаев. Руководителя АО «СПГЭС» Андрея Тарасова глава города попросил организовать бесперебойную подачу электричества в дома.

Председателю мэрского комитета ЖКХ Максиму Сиденко поручили следить за управляющими компаниями и ТСЖ. «Халатное отношение недопустимо: управляющие организации обязаны обеспечить расчистку подъездных путей к контейнерным площадкам»,— за нарушения Михаил Исаев пригрозил административной ответственностью.

Дарья Васенина