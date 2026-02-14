Гигантский наркослалом

За помощь в его поимке в США была объявлена награда в размере $15 млн. Генпрокурор Пэм Бонди заявляла, что он «контролирует одну из самых влиятельных и жестоких организаций по торговле наркотиками в мире». Его сравнивали с Пабло Эскобаром и Хоакином «Эль Чапо» Гусманом. 22 января 2026 года в Мексике был арестован бывший член олимпийской сборной Канады по сноуборду Райан Уэддинг. Суд над ним должен начаться 24 марта.

26 января 2026 года Райан Уэддинг не признал себя виновным в наркоторговле и убийствах

Фото: Mona Edwards / Reuters 26 января 2026 года Райан Уэддинг не признал себя виновным в наркоторговле и убийствах

Лыжник в третьем поколении

На лыжи Райан Джеймс Уэддинг встал чуть ли не сразу после того, как научился ходить. Иначе и быть не могло. Его дедушка и бабушка, Лоуренс и Марлин Списс, владели горнолыжным клубом Mount Baldy в районе города Тандер-Бей в канадской провинции Онтарио.

Дядя мальчика, Крейг Списс, в 1989–1992 годах был тренером национальной сборной Канады по горным лыжам. Под его руководством Керрин Ли-Гартнер стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске на Играх 1992 года в Альбервиле. Отец Райана, Рене Уэддинг, был инженером, но во время учебы в университете занимался горнолыжным спортом и участвовал в студенческих соревнованиях.

В 1993-м, когда Райану было 12 лет, он вместе с родителями переехал в город Кокуитлам в провинции Британская Колумбия. На новом месте мальчик начал заниматься сноубордом. На него обратил внимание Боб Эллисон, организовавший первую национальную сборную Канады по сноуборду. В 15 лет Райан Уэддинг стал ее участником. В 16 он занял седьмое место в гигантском слаломе на чемпионате Канады. В17 — получил бронзу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира среди юниоров. В 19 лет — заработал серебро в той же дисциплине на таких же соревнованиях и звание чемпиона Канады в гигантском слаломе. В 2002 году Уэддинг в составе сборной Канады принял участие в зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Результат был не самым впечатляющим — 24-е место в параллельном гигантском слаломе .

После этой неудачи Уэддинг ушел из спорта.

Райан Уэддинг на олимпийской трассе. Солт-Лейк-Сити, 2002 год

Фото: Jeff J Mitchell SUE / CRB / Reuters Райан Уэддинг на олимпийской трассе. Солт-Лейк-Сити, 2002 год

Первый срок

Завершив спортивную карьеру, Райан Уэддинг переехал в Ванкувер и поступил в Университет Саймона Фрейзера. Он увлекся культуризмом, стал завсегдатаем фитнес-клуба и сильно изменился внешне. Одному из друзей Райан говорил, что ему не нравится видеть в клубе мужчин, у которых мускулы больше, чем у него. Он поставил себе цель — обогнать их.

Проучившись два года, Уэддинг бросил университет и пошел работать вышибалой в клубах. При этом вел образ жизни, который вряд ли можно было себе позволить на зарплату охранника — квартира с девятиметровыми потолками, два снегохода в гараже, дизайнерская одежда, швейцарские часы. Все это — благодаря прибыльному сельскохозяйственному бизнесу, которым он владел вместе с другим бывшим сноубордистом, Эдвардом Иеном Хэдгкиссом.

Ферма носила забавное название «18 морковок». Но выращивали на ней не морковь. Раз в две недели Уэддинг заезжал на ферму, забирал урожай и отвозил покупателям.

22 сентября 2006 года Королевская канадская конная полиция нагрянула на ферму. При обыске в огромном амбаре было обнаружено: 6,8 тыс. кустов конопли и 39,2 кг марихуаны рыночной стоимостью около $10 млн, два ружья Remington и патроны.

Владельцев во время облавы на ферме не было. Несмотря на то что их имена уже мелькали в полицейских досье в 2004 году, обвинений им предъявлять не стали.

После полицейской облавы у Райана Уэддинга, вероятно, возникли проблемы с деньгами, так как вскоре Royal Bank подал на него в суд за неуплату $706 778 по ипотечному кредиту.

В 2008-м бывшие сноубордисты продали ферму.

10 июня 2008 года Уэддинг прилетел из Ванкувера в Лос-Анджелес вместе с двумя знакомыми — риэлтором Майклом Крапчаном и канадцем с персидскими корнями Хассаном Ширани. Крапчана некоторые канадские СМИ называют русским, а также указывают, что он вице-президент Ассоциации русских евреев Ванкувера. Ширани полиция Ванкувера подозревала в причастности к уничтожению члена преступной группировки «Персидская гордость», полицейского информатора Мухаммеда Мирхади. Мухаммед был убит в одном из кинотеатров в Ванкувере во время просмотра криминальной драмы «Донни Браско». Зрители спокойно отреагировали на стрельбу в кинозале, решив, что это какой-то рекламный трюк, связанный с фильмом. Убийца был впоследствии пойман и приговорен к пожизненному заключению, подозревавшийся в соучастии некий Джон Мороури —оправдан судом и депортирован. Обвинений против Ширани по этому делу выдвинуто не было.

Хассан Ширани был знаком с хаваладаром, то есть брокером неформальной системы под названием «хавала», основанной на перемещении крупных денежных сумм и драгоценностей между городами и странами без сопроводительных финансовых документов.

Ширани встретился с хаваладаром в Ванкувере и отдал ему $300 тыс. В магазине персидских ковров в Лос-Анджелесе он забрал часть этой суммы — $120 тыс. Деньги сообщники спрятали в тумбочке под телевизором в номере отеля.

13 июня вся троица встретилась в Сан-Диего.

Уэддинг, Крапчан и Ширани планировали купить крупную партию кокаина, чтобы затем переправить ее в Ванкувер и перепродать. Уэддинг и Крапчан остались в номере отеля в Сан-Диего, а Ширани отправился на встречу с продавцом. Он заплатил $17 тыс. и получил первый килограмм наркотика. После чего был арестован. Продавцом оказался информатор ФБР Юрий Трофимов, называвший себя бывшим агентом КГБ и бывшим сотрудником МИД Казахстана. Кокаин Трофимов получил от агентов ФБР.

Уэддинг и Крапчан долго ждали появления Ширани. Проголодавшись, они решили пойти поесть. На выходе из отеля их задержали. В кармане у Уэддинга был ключ-карта от номера отеля в Лос-Анджелесе. При обыске там фэбээровцы нашли около $100 тыс. в тумбочке под телевизором.

Как рассказывал впоследствии агент ФБР Бретт Калина, во время ареста Уэддинг молчал. Рот он открыл только в следственном изоляторе во время обыска с раздеванием. Уэддинг заметил, что Калина на него смотрит и назвал фэбээровца ругательным словом, обозначающим представителя нетрадиционной сексуальной ориентации («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Первоначально арестованные рассказывали на допросах самые разные байки. Уэддинг — что он просто приехал в Калифорнию по просьбе знакомого риэлтора, подстраховать сделку с недвижимостью. Крапчан — что Трофимов обвинил его в обмане, когда продавал в 2005 году пекарню за $90 тыс., после чего стал шантажировать, угрожать убийством и заставил заняться криминальным бизнесом. Ширани — что он простой хаваладар, ему нужно было помочь людям перевести деньги из одного города в другой. А зачем — не его дело. Но затем Крапчан и Ширани согласились признать себя виновными, Уэддинг — нет.

Крапчан был приговорен к 30 месяцам тюрьмы и трем годам последующего надзора. Ширани согласился выступить свидетелем обвинения на суде над Уэддингом в обмен на мягкий приговор — 18 месяцев тюрьмы.

Американские правоохранительные органы считали, что Крапчан, Ширани и Уэддинг являются членами преступной группировки Эльмара Ахундова, подозреваемого в наркоторговле и отмывании денег.

В ноябре 2009 года суд признал Райана Уэддинга виновным в преступном сговоре с целью распространения кокаина. В мае 2010 года, перед вынесением приговора, Уэддинг, обращаясь к суду, напомнил о своих былых спортивных заслугах и сказал: «То, что я сделал, совершенно нехарактерно для меня, и моя личная миссия — восстановить свою репутацию. Когда я был спортсменом, меня учили, что второго шанса не бывает, но я прошу именно об этом».

Судья, видимо, растрогался и назначил более мягкое наказание, чем первоначально планировал. Стандарт для таких преступлений — 80–100 месяцев лишения свободы. Уэддинг был приговорен к 48 месяцам тюрьмы с учетом уже отбытого времени.

Его звонки из тюрьмы прослушивались. Он хвастался друзьям, что установил в заключении полезные связи. Оказалось также, что в Ванкувере у него как минимум пять знакомых девушек, каждая из которых считала себя его подругой. Уэддинг просил их о мелких услугах — помыть его машину, прибраться у него в квартире, взять деньги у его знакомых и отдать долги.

Находясь за решеткой, Уэддинг женился на гражданке Мексики Мириам Андреа Кастильо Морено.

Из тюрьмы его освободили досрочно, 7 декабря 2011 года, и депортировали в Канаду. Согласно уголовному обвинению, выдвинутому против него и его сообщников в январе 2025 года, сразу после освобождения Уэддинг создал преступную организацию. Предположительно, именно в тюрьме округа Ривз, штат Техас, он получил нужные контакты.

В Монреале Уэддинг поселился в роскошной квартире в престижном районе, официальных источников дохода не имел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министерство финансов США называло женой Уэддинга мексиканку с иранскими корнями Мириам Андреа Кастильо Морено. Против нее даже вводились санкции Mинфина по обвинению в отмывании денег, но затем санкции были сняты ввиду отсутствия доказательств. Согласно некоторым источникам, в настоящее время она замужем за другим человеком

Фото: Office of Foreign Assets Control Министерство финансов США называло женой Уэддинга мексиканку с иранскими корнями Мириам Андреа Кастильо Морено. Против нее даже вводились санкции Mинфина по обвинению в отмывании денег, но затем санкции были сняты ввиду отсутствия доказательств. Согласно некоторым источникам, в настоящее время она замужем за другим человеком

Снова в розыске

В 2013 году Королевская канадская конная полиция получила информацию о том, что несколько человек, связанных с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, собираются ввозить крупные партии кокаина в канадскую провинцию Новая Шотландия.

Главным подозреваемым, руководителем преступной организации, пытавшейся осуществить этот план, был некий Гари Майстер. Канадским полицейским удалось внедрить в его организацию своего человека, офицера Джо, который выдавал себя за яхтенного брокера. Джо заявлял, что уже привозил кокаин в Канаду из стран Карибского бассейна на научно-исследовательских и рыбацких судах. Словом, работающий под прикрытием полицейский выглядел настоящей находкой для наркоторговцев.

В середине 2014 года офицер Джо познакомился с Филипосом Колларосом, которого ранее уже арестовывали за наркоторговлю. Колларос, в свою очередь, свел Джо с Райаном Уэддингом. Колларос и Уэддинг вместе спланировали операцию по перевозке 500 кг кокаина с карибского острова Сент-Китс в канадскую провинцию Ньюфаундленд. Колларос назвал Уэддинга ответственным за операцию.

Расследование под названием «Операция "Харрингтон"» длилось два года.

В апреле 2015-го против 15 человек были выдвинуты обвинения. Сообщалось об аресте только двух человек — ассистентки командира 413-й транспортно-спасательной эскадрильи Королевских военно-воздушных сил Канады Дарлен Ричардс и сотрудника Канадской береговой охраны, имя которого не оглашалось. Одним из 15 был Райан Уэддинг. Был выдан ордер на его арест.

Когда полицейские пришли в квартиру Уэддинга, она была пуста: хозяин покинул Канаду и перебрался в Мексику. Королевская канадская конная полиция заявляла, что активно его разыскивает.

Колларос был арестован в ходе «Операции "Харрингтон"». В декабре 2017 года его приговорили к уже отбытому в предварительном заключении сроку плюс один день. В ноябре 2018-го он был смертельно ранен в монреальском ресторане CafeCubano. Убийца скрылся, преступление не было раскрыто.

Фотогалерея 10 богатейших наркобаронов Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пабло Эскобар — один из самых известных наркоторговцев в мире. Состояние колумбийца на момент убийства его полицией в 1993 году оценивалось властями в $30 млрд. Эскобар был заказчиком ряда громких терактов. 27 ноября 1989 года его люди заложили бомбу в пассажирский Boeing 727 колумбийской авиакомпании «Avianca», погибли 110 человек. При этом он занимался благотворительностью, Эскобара даже называли «Робин Гудом» от наркобизнеса. На его похороны пришли 25 тыс. человек. О жизни Эскобара снято несколько фильмов, последним стал сериал «Нарко» Фото: Reuters Амандо Карилло Фуентес был известен как «Покоритель небес», потому что содержал парк самолетов для перевозки наркотиков. Мексиканский преступник умер в 1997 году из-за неудачной операции по изменению внешности. На момент смерти, по данным американских СМИ, он мог обладать состоянием в $25 млрд Фото: AP Индийский наркобарон Дауд Ибрагим Каскар в настоящее время является одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Его состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд. В 2003 году правительства Индии и США назвали его международным террористом за участие во взрывах в Бомбее в 1993 году и объявили о вознаграждении в $25 млн за его поимку. Его преступная группа D-Company работает в Индии, Южной Азии, Африке, Великобритании, Западной Европе и на Ближнем Востоке. В 1980-х и 1990-х он также контролировал ряд болливудских киностудий Фото: AP Кхун Са являлся лидером оппозиции Бирмы (ныне — Мьянма), а также занимался контрабандой опиума, за что получил звание «Короля опиума». Его личная армия из 800 человек участвовала в нескольких конфликтах с правительством Бирмы, он боролся за автономию области Шан. В 1996 году наркобарон сдался властям и прожил под арестом до своей смерти в 2007 году. Его состояние журналисты оценивали в $5 млрд Фото: Reuters Хосе Гонсало Родригес Гача — наркобарон, известный также по прозвищу Мексиканец. В юности работал наемным убийцей, затем создал одну из крупнейших лабораторий для производства и упаковки кокаина под названием Tranquilandia, в которой на момент обнаружения полицией было свыше 13 тонн кокаина. В 1988 году был включен в список миллиардеров журнала Forbes, его состояние оценивалось в $5 млрд. Был убит полицией в 1989-м Фото: US Government Колумбийский наркобарон Хорхе Луис Очоа Васкес был одним из членов Медельинского кокаинового картеля. Его личное состояние в 1987 году Forbes оценивал в $3 млрд, а вместе с братьями — до $6 млрд. В 1984 году они сделали заявление, что за каждую экстрадицию из страны они будут убивать 10 колумбийских судей. Скончался от инфаркта 25 июля 2013 года Фото: Carlos Villalon / Getty Images Колумбиец Карлос Ледер был соучредителем Медельинского кокаинового картеля с состоянием до $2,7 млрд (оценка СМИ). Управлял транспортной сетью кокаина на Багамских островах. Основал национальное латинское движение за уничтожение договора об экстрадиции между Колумбией и США, в 1984 году заказал убийство министра юстиции Колумбии. Был арестован в 1987 году и выдан США, где осужден на пожизненное заключение Фото: Vandeville Eric / ABACA / ТАСС Колумбийцы Хильберто Родригес Орехуэла (на фото) и его брат Мигель вместе организовали картель Кали. Некоторое время картель был ответственен за поставку свыше 80% кокаина в США и 90% — в страны Европы. Гильберто был арестован в 1995 году, когда колумбийская национальная полиция совершила налет на его дом. У него конфисковали имущества на $2,1 млрд Фото: Jose Gomez / Reuters Колумбийка Грисельда Бланко, по оценкам СМИ, заработала свыше $2 млрд на контрабанде кокаина из Колумбии в США. Была членом Медельинского картеля. Считается, что она также торговала людьми и организовала 200 убийств. Была арестована в США в 1985 году, однако благодаря адвокатам была депортирована в Колумбию и освобождена в 2004 году. В 2012 году была застрелена неизвестным Фото: Florida Dept. of Corrections / AP Хоакин Гусман Лоэра, известный также под именем Эль Чапо (Коротышка) — мексиканский наркобарон, занимавшийся контрабандой наркотиков в США и Европу. Был известен своей жестокостью, убивал задержавших поставки перевозчиков на месте. В 2009 году журнал Forbes оценивал его состояние в $1 млрд. Коротышка несколько раз бежал из-под стражи, в 2016 году был вновь арестован и приговорен к пожизненному заключению Фото: Eduardo Verdugo / AP Следующая фотография 1 / 10 Пабло Эскобар — один из самых известных наркоторговцев в мире. Состояние колумбийца на момент убийства его полицией в 1993 году оценивалось властями в $30 млрд. Эскобар был заказчиком ряда громких терактов. 27 ноября 1989 года его люди заложили бомбу в пассажирский Boeing 727 колумбийской авиакомпании «Avianca», погибли 110 человек. При этом он занимался благотворительностью, Эскобара даже называли «Робин Гудом» от наркобизнеса. На его похороны пришли 25 тыс. человек. О жизни Эскобара снято несколько фильмов, последним стал сериал «Нарко» Фото: Reuters Амандо Карилло Фуентес был известен как «Покоритель небес», потому что содержал парк самолетов для перевозки наркотиков. Мексиканский преступник умер в 1997 году из-за неудачной операции по изменению внешности. На момент смерти, по данным американских СМИ, он мог обладать состоянием в $25 млрд Фото: AP Индийский наркобарон Дауд Ибрагим Каскар в настоящее время является одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Его состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд. В 2003 году правительства Индии и США назвали его международным террористом за участие во взрывах в Бомбее в 1993 году и объявили о вознаграждении в $25 млн за его поимку. Его преступная группа D-Company работает в Индии, Южной Азии, Африке, Великобритании, Западной Европе и на Ближнем Востоке. В 1980-х и 1990-х он также контролировал ряд болливудских киностудий Фото: AP Кхун Са являлся лидером оппозиции Бирмы (ныне — Мьянма), а также занимался контрабандой опиума, за что получил звание «Короля опиума». Его личная армия из 800 человек участвовала в нескольких конфликтах с правительством Бирмы, он боролся за автономию области Шан. В 1996 году наркобарон сдался властям и прожил под арестом до своей смерти в 2007 году. Его состояние журналисты оценивали в $5 млрд Фото: Reuters Хосе Гонсало Родригес Гача — наркобарон, известный также по прозвищу Мексиканец. В юности работал наемным убийцей, затем создал одну из крупнейших лабораторий для производства и упаковки кокаина под названием Tranquilandia, в которой на момент обнаружения полицией было свыше 13 тонн кокаина. В 1988 году был включен в список миллиардеров журнала Forbes, его состояние оценивалось в $5 млрд. Был убит полицией в 1989-м Фото: US Government Колумбийский наркобарон Хорхе Луис Очоа Васкес был одним из членов Медельинского кокаинового картеля. Его личное состояние в 1987 году Forbes оценивал в $3 млрд, а вместе с братьями — до $6 млрд. В 1984 году они сделали заявление, что за каждую экстрадицию из страны они будут убивать 10 колумбийских судей. Скончался от инфаркта 25 июля 2013 года Фото: Carlos Villalon / Getty Images Колумбиец Карлос Ледер был соучредителем Медельинского кокаинового картеля с состоянием до $2,7 млрд (оценка СМИ). Управлял транспортной сетью кокаина на Багамских островах. Основал национальное латинское движение за уничтожение договора об экстрадиции между Колумбией и США, в 1984 году заказал убийство министра юстиции Колумбии. Был арестован в 1987 году и выдан США, где осужден на пожизненное заключение Фото: Vandeville Eric / ABACA / ТАСС Колумбийцы Хильберто Родригес Орехуэла (на фото) и его брат Мигель вместе организовали картель Кали. Некоторое время картель был ответственен за поставку свыше 80% кокаина в США и 90% — в страны Европы. Гильберто был арестован в 1995 году, когда колумбийская национальная полиция совершила налет на его дом. У него конфисковали имущества на $2,1 млрд Фото: Jose Gomez / Reuters Колумбийка Грисельда Бланко, по оценкам СМИ, заработала свыше $2 млрд на контрабанде кокаина из Колумбии в США. Была членом Медельинского картеля. Считается, что она также торговала людьми и организовала 200 убийств. Была арестована в США в 1985 году, однако благодаря адвокатам была депортирована в Колумбию и освобождена в 2004 году. В 2012 году была застрелена неизвестным Фото: Florida Dept. of Corrections / AP Хоакин Гусман Лоэра, известный также под именем Эль Чапо (Коротышка) — мексиканский наркобарон, занимавшийся контрабандой наркотиков в США и Европу. Был известен своей жестокостью, убивал задержавших поставки перевозчиков на месте. В 2009 году журнал Forbes оценивал его состояние в $1 млрд. Коротышка несколько раз бежал из-под стражи, в 2016 году был вновь арестован и приговорен к пожизненному заключению Фото: Eduardo Verdugo / AP Смотреть

Эль Хефе

В отчете Службы уголовной разведки Канады за 2018–2019 годы отмечалось «необычно большое число убийств» канадских преступников, занимавшихся импортом колумбийского кокаина как в Канаде, так и в Мексике. Из этого делался следующий вывод: кто-то избавляется от мелких посредников, чтобы монополизировать рынок. Впоследствии генпрокурор США Пэм Бонди будет заявлять, что транснациональная преступная организация Райана Уэддинга стала крупнейшим дистрибутором кокаина в Канаде, поставки наркотика составляли 60 т в год, а прибыль криминального бизнеса — превышала $1 млрд.

У Райана Уэддинга было множество прозвищ и псевдонимов: Джеймс Конрад Кинг, Эль Коко («Голова»), Эль Гуэро («Светлокожий»), Эль Хефе («Шеф»), Гранде («Большой»), Босс, Приятель, Гигант, Враг Народа.

Человеком номер два в организации был Эндрю Кларк по прозвищу Диктатор.

В ноябре 2023 года Уэддинг и Кларк заподозрили наркодилера, с которым работали, в краже 300 кг кокаина и приказали расправиться с ним.

Наемный убийца вломился в его дом в городе Каледон, провинция Онтарио. В доме в тот момент находилась семья из трех человек: Джагтар Сидху и Харбхаджан Сидху приехали из Индии навестить свою дочь Джасприт Каур Сидху. Киллер застрелил родителей и выпустил 13 пуль в дочь. Она выжила. Семья Сидху не имела никакого отношения к наркобизнесу. Дом, который арендовала Джасприт Каур Сидху, то ли принадлежал тому, кто украл кокаин, то ли этот человек раньше проживал в доме, то ли произошла какая-то другая ошибка.

Фотографии арестованных и разыскиваемых в ходе операции «Гигантский слалом». В распоряжении американских властей еще нет свежей фотографии Уэддинга, использовано очень старое фото (левое верхнее). Справа от него — фотография Эндрю Кларка, Диктатора

Фото: Damian Dovarganes/ AP, Damian Dovarganes, File / AP Фотографии арестованных и разыскиваемых в ходе операции «Гигантский слалом». В распоряжении американских властей еще нет свежей фотографии Уэддинга, использовано очень старое фото (левое верхнее). Справа от него — фотография Эндрю Кларка, Диктатора

Старт «Гигантского слалома»

17 октября 2024 года прокуратура США выдвинула ряд обвинений против Райана Уэддинга, Эндрю Кларка и еще 14 человек. Совместная операция правоохранительных органов Канады, США, Мексики и Колумбии против наркоимперии Уэддинга получила название «Гигантский слалом». Безусловно, имелось в виду олимпийское прошлое главы организации.

Еще 8 октября в Мексике был арестован Эндрю Кларк. 17 октября — другие 11 человек. Ускользнули от правосудия четверо — сам Уэддинг, Ансельмо Гарсиа по прозвищу Эль Перро (Пес), Хоэл Соса Карденас и Геннадий Билоног. Карденас вскоре был пойман. При каких обстоятельствах — не сообщалось.

Уэддингу были заочно предъявлены обвинения в руководстве международной преступной группировкой, сговоре с целью распространения контролируемых веществ и сговоре с целью экспорта кокаина. Он также обвинялся в трех убийствах и одном покушении на убийство, связанных с деятельностью преступной группировки и наркоторговлей. Против Эндрю Кларка были выдвинуты те же обвинения плюс обвинения еще в одном убийстве.

Согласно обвинительному заключению, в январе—августе 2024 года члены группировки владели примерно 1,8 т кокаина общей стоимостью $23,4–25,2 млн по ценам черного рынка Лос-Анджелеса.

И это только то количество наркотика, которое властям удалось перехватить и конфисковать! Во время обысков кроме кокаина были изъяты три единицы огнестрельного оружия, десятки патронов, $255,4 тыс. наличными и более $3,2 млн в криптовалюте.

За информацию, которая будет способствовать поимке и осуждению Уэддинга, была объявлена награда — $50 тыс.

Кармен Йелинет Валойес Флорес (Черная, Мадам). Арестована в ноябре 2025 года

Фото: Office of Foreign Assets Control Кармен Йелинет Валойес Флорес (Черная, Мадам). Арестована в ноябре 2025 года

Охота на информатора

После арестов и объявления награды за его голову Уэддинг решил выяснить, кто в организации работает на ФБР. Он подозревал, что это Джонатан Асебедо Гарсиа, но хотел получить от других подтверждение своим догадкам.

Уроженец Монреаля Джонатан Асебедо Гарсиа по кличке Джон был дважды судим. Первый раз за воровство и мошенничество он получил два года условно и штраф в размере $500. В 2009 году в Нью-Йорке дорожная полиция остановила его машину за нарушение скоростного режима. В автомобиле обнаружили 23 тыс. таблеток экстази. В тот раз Асебедо Гарсиа получил четыре года. Наказание он отбывал в тюрьме округа Ривз, штат Техас, где и познакомился с Уэддингом. Выйдя на свободу — стал на него работать. Асебедо Гарсиа организовывал доставку кокаина оптовым покупателям в США и передавал начальнику полученные от них деньги.

Атна Она (прозвища — Тупак, Ким Чен Ын) был влиятельной фигурой в преступном мире Монреаля. В 2019 году он был осужден на три года лишения свободы условно за угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Также против него было выдвинуто обвинение в вымогательстве, которое, правда, в дальнейшем суд снял. В 2023 году на судебном процессе по делу об убийстве преступного авторитета Франца Луиса присяжным было показано фото Луиса в компании с Оной и двумя членами мотобанды «Ангелы ада». Атна Она также, предположительно, был соучастником убийства семьи Сидху.

Уэддинг попросил Ону, чтобы тот послал СМС Асебедо Гарсиа и напрямик спросил его, сотрудничает ли тот с властями. Асебедо Гарсиа сознался.

Уэддинг, его адвокат Дипак Парадкар (гражданин Индии и Канады, известный в криминальных кругах как Кокаиновый Адвокат, Декарт и Дипадж Скорая Помощь) и еще один член организации создали закрытый чат, чтобы обсудить ситуацию.

Адвокат предложил устранить информатора — и тогда обвинения в адрес Уэддинга и членов его организации будут сняты.

Уэддинг объявил, что заплатит $5 млн тому, кто найдет и убьет информатора.

Поисками занялись Атна Она и владелица элитного агентства эскорт-услуг в Мехико Кармен Йелинет Валойес Флорес (прозвища — Черная, Мадам).

В январе 2025 года Ахмад Набиль Зитун (прозвище — Ynotbro — «Почемубыинетбратан») был отправлен Уэддингом на поиски Асебедо Гарсиа. Зитун отправился сначала в Медельин (Колумбия), потом в Мекку (Саудовская Аравия). Несмотря на то что поиски оказались неудачными, его гонорар за участие составил 40 тыс. канадских долларов ($28 тыс.) Когда он был в Мекке, ему предложили контракт на убийство, но Зитун отказался.

Атна Она повел поиски в другом направлении. Подробности известны из обвинительного заключения, предъявленного Уэддингу.

Она обратился к жителю Монреаля Томми Деморизи, чтобы тот связался со своим знакомым Эдвином Басора-Эрнандесом (прозвище — Эд Зима), музыкантом в стиле реггетон, и узнал, может ли тот выяснить номер сотового телефона информатора ФБР. Басора-Эрнандес смог. Он узнал номер телефона и адрес электронной почты Асебедо Гарсиа и получил за это от Атны Оны примерно 500–1000 канадских долларов ($350–700).

Дополнительную информацию предоставила Оне женщина, назвавшаяся близкой подругой Асебедо Гарсиа. Информатор ФБР находился в Колумбии, в Медельине. Когда сведения были перепроверены и подтверждены, Уэддинг оплатил этой женщине пластическую операцию.

Уэддинг связался с Флорес (Мадам), а та договорилась с проституткой, проживающей в США гражданкой Колумбии Юлиет Кэтрин Техада, чтобы Техада отправилась в Колумбию и сумела заманить Асебедо Гарсиа туда, куда ей укажут. В обмен на это ей пообещали погасить ипотечный кредит и оплатить пластическую операцию.

Уэддинг также заплатил около $18,5 тыс. (из обвинительного заключения непонятно, кому именно), чтобы в мобильный телефон Асебедо Гарсиа установили жучок, позволяющий узнавать его местонахождение.

Гурсевак Сингх Бал был соучредителем и одним из администраторов аккаунта в соцсети The Dirty News (сайт был закрыт властями). Прозвищем Бала было название его сайта. К Бала обратился Алистер Чепмен (Али Стар), бывший игрок юниорской хоккейной лиги провинции Альберта. За вознаграждение в размере $10 тыс. он попросил о двух услугах. Во-первых, не публиковать на сайте ничего об Уэддинге и его организации. Во-вторых, напечатать фотографию Асебедо Гарсиа с подписью определенного содержания. 5 ноября 2024 года на Dirty News вышла фотография с такой подписью: «Этот парень в одиночку (смайлик, изображающий крысу) разгромил одну из самых могущественных преступных сетей, которые когда-либо существовали тут (смайлик, изображающий земной шар). Велика вероятность, что его больше никогда не найдут».

31 января 2025 года Джонатан Асебедо Гарсиа пришел в ресторан Mi Arepa в Медельине, специализирующийся, как и обещает название, на арепа — традиционных лепешках из кукурузной муки.

Неизвестный номер один ехал вслед за Асебедо Гарсиа до ресторана. Затем неизвестный номер три привез к ресторану неизвестного номер два. Неизвестный номер два зашел в ресторан, выпустил в Асебедо Гарсиа пять пуль, после чего скрылся на машине неизвестного номер три. Еще до убийства неизвестный номер пять подвез к ресторану неизвестного номер четыре. Неизвестный номер четыре осмотрел ресторан до убийства, после убийства сфотографировал труп, а затем уехал на машине вместе с неизвестным номер пять. Мотоциклиста, киллера и фотографа засняли камеры наблюдения, за информацию, которая может способствовать их аресту и/или осуждению, объявлена награда в размере $2 млн.

В день убийства Бал разместил на Dirty News фотографию из ресторана в Медельине с подписью: «Асебедо Гарсиа убит. БУМ! Выстрел в голову».

В тот же день Атна Она попросил выплатить ему гонорар за участие в поисках и убийстве Асебедо Гарсиа — около 300 тыс. канадских долларов ($210 тыс.). Половину этой суммы он получил наличными, вместо второй половины ему передали 30 кг кокаина.

Ролан Соколовски, гражданин Литвы и Канады (прозвища — Суши, Еврей, Яблочный Пирог), ювелир, профессиональный игрок в покер, бухгалтер криминальной организации Уэддинга, изготовил и подарил Оне шейное украшение с драгоценными камнями.

6 марта 2025 года ФБР внесло Уэддинга в список из десяти наиболее разыскиваемых агентством преступников. Госдепартамент США увеличил вознаграждение за информацию, которая приведет к его аресту и/или осуждению, в 200 раз — до $10 млн.

Вторая фаза

Еще до внесения Уэддинга в десятку наиболее разыскиваемых ФБР преступников у агентства появился новый информатор. С февраля по ноябрь он неоднократно встречался с американскими правоохранителями, способствуя расследованию деятельности криминальной организации Уэддинга, в том числе убийства Джонатана Асебедо Гарсиа. Этот информатор был одним из трех участников закрытого чата, в котором Уэддинг получил от своего адвоката совет избавиться от информатора.

19 ноября 2025 года ФБР объявило о второй фазе «Гигантского слалома».

В Канаде и США было арестовано десять человек, связанных с криминальной организацией Уэддинга, в том числе почти все причастные к убийству информатора ФБР.

В розыске остались четверо. Томми Деморизи, предположительно скрывающийся в Доминиканской Республике, два члена организации, занимавшиеся отмыванием денег,— Рашид Паскуа Хоссейн (он же Шид, он же Джей Пи Морган) и Бьянка Канастильо-Мадрид (она же Клаудио). И Райан Уэддинг.

В тот же день Министерство финансов США ввело санкции против Райана Уэддинга, девяти связанных с ним лиц и девяти компаний. Одновременно награда за помощь в его поимке была увеличена с $10 млн до $15 млн.

Неделю спустя генпрокурор Пэм Бонди написала в своем аккаунте в соцсети Х, что арест членов преступной организации Уэддинга — «прямой результат политики президента Трампа, направленной на поддержание правопорядка».

В декабре 2025 года мексиканская полиция провела обыски в четырех домах, возможно связанных с Уэддингом, в городе Лос-Мочис, штат Синалоа. Были обнаружены: огромная коллекция мотоциклов общей стоимостью порядка $40 млн, произведения искусства и две олимпийские медали, неизвестно кому принадлежавшие.

23 января 2026 года агенты ФБР доставили арестованного Райана Уэддинга из Мексики в Калифорнию

Фото: FBI / Handout / Reuters 23 января 2026 года агенты ФБР доставили арестованного Райана Уэддинга из Мексики в Калифорнию

Финиш

Райан Уэддинг был арестован 22 января 2026 года и выдан в США. По утверждению мексиканских властей, он сдался добровольно. Адвокат Уэддинга Энтони Коломбо это опровергает.

26 января Уэддинг в первый раз предстал перед судом. Он не признал себя виновным по 17 пунктам выдвинутых против него обвинений, в том числе в преступном сговоре с целью распространения кокаина, сговоре с целью совершения убийства и сговоре с целью оказания давления на свидетеля. В случае признания виновным по наиболее серьезным пунктам обвинения ему грозит пожизненное заключение.

Хотя прокуратура в принципе может потребовать смертной казни, по мнению адвоката Коломбо, этого не произойдет: в Канаде, в отличие от США, не существует такого вида наказания. В случае подобного требования канадские правоохранители могут отстраниться от участия в судебном процессе, не передавать в США улики, не давать показания в американском суде.

10 февраля 2026 года был арестован еще один подчиненный Уэддинга Томми Деморизи. Не в Доминиканской Республике, где он предположительно скрывался.

11 февраля состоялась статусная конференция — досудебная встреча судьи с представителями участвующих в судебном процессе сторон. Предварительная дата начала суда — 24 марта 2026 года.