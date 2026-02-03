«Калашников» увеличит производство гражданского стрелкового оружия

Концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство гражданского стрелкового оружия (ГСО). Как сообщает пресс-служба предприятия, по итогам 2025 года концерн перевыполнил план продаж как на внутреннем, так и на экспортном рынках, превысив показатели 2024 года.

Отмечается, что спрос сохраняется на гладкоствольные охотничьи ружья, нарезные карабины и макеты массогабаритных изделий. Увеличение объемов продаж достигается за счет освоения новых экспортных рынков и адаптации оружия под иностранные боеприпасы.

Среди популярных моделей — полуавтоматический карабин TR3 на базе АК-12, а также самозарядные карабины «Тигр» и «Сайга» различных калибров.

Анастасия Лопатина