Fly One Armenia запустит рейсы из Самары в Ереван

Весной увеличится количество рейсов из Самары в Ереван, сообщили в аэропорту Курумоч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С 1 апреля к полетам на данном направлении приступит авиакомпания Fly One Armenia. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Время вылета рейса из Самары — 23:40, прибытие в Ереван — в 00:30. Из Еревана вылет запланирован на 20:00, посадка в Самаре — в 22:40»,— говорится в сообщении.

Летать авиакомпания будет на самолетах Airbus 320.

По маршруту Самара — Ереван перелеты также осуществляют авиакомпании «Россия» и Red Wings.

Сабрина Самедова