Члена банды дилеров осудят в Новосибирске за сбыт 22 кг наркотиков

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя по делу о покушении на сбыт более 22 кг наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Также ему вменяют в вину отмывание денег (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и перевозку в целях использования заведомо поддельного удостоверения (ч. 4 ст. 327 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, фигурант дела с октября 2024-го по март 2025 года в составе организованной группы приобретал оптовые партии наркотических средств, размещал их в тайниках и продавал через интернет. Всего установлено 50 эпизодов сбыта запрещенных веществ.

Незаконный доход дилера составил 5,4 млн руб. Эти деньги, установили следователи, он легализовал путем обналичивания. Для перевозки наркотиков злоумышленник использовал поддельное водительское удостоверение. Уголовное дело в отношении других членов преступного сообщества выделено в отдельное производство.

Александра Стрелкова