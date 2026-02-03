Трассы открыли в Волгоградской области

В Волгоградской области сняли ограничения движения по федеральным дорогам. Информацию сообщило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Ранее закрывали проходящие через область участки Р-22 «Каспий», М-4 «Дон» (Тамбов — Волгоград — Астрахань), а также 11–88 км Р-260 «Волгоград — Каменск — Шахтинск — Луганск». Ограничения ввели из-за сильного снега. Запрет касался грузовых и рейсовых перевозок.

Также дороги закрывали в Волгограде. Проезд по городу запретили большегрузам. Ранее в правительстве сообщили о работе на дорогах региона 197-ми снегоочистительных машин.

Дарья Васенина