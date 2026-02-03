Число обращений нижегородцев в службу газа через «112» выросло в январе на 11%

Количество обращений в службу газа через центр обработки вызовов системы «112» Нижегородской области в январе 2026 года выросло на 11% по сравнению с январем 2025 года, сообщили в региональном правительстве. За первый месяц текущего года поступило 1295 таких обращений.

Всего за январь через «112» поступило более 148,6 тыс. обращений — почти на 5% больше, чем в январе 2025 года.

За прошедший месяц на 8% выросло число обращений за помощью пожарных (до 1 058), на 5% — в полицию (до 17 873), на 3% — в скорую помощь (до 44 704).

За психологической помощью в службу обратились 164 раза против 140 в январе прошлого года.

Галина Шамберина