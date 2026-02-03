В «Т-Технологии» предложили акционерам консолидировать 100% акций банка «Точка»

Совет директоров группы компаний (ГК) «Т-Технологии» предложил акционерам консолидировать 100% акций цифрового банка «Точка» через дополнительную эмиссию акций ГК по закрытой подписке. Об этом заявлено в пресс-релизе «Т-Технологий».

«Для сделки будет проведена независимая оценка справедливой рыночной стоимости “Точки“»,— рассказал председатель совета директоров «Т-Технологий» Алексей Малиновский. По его словам, оценка цифрового банка будет объявлена в конце II квартала 2026 года.

Совет директоров группы ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции «Т-Технологий» на момент сделки, отметили в пресс-релизе. Как сообщили в компании, если акционеры одобрят инициативу, то 5 июня группа проведет все необходимые корпоративные процедуры и получит регуляторные согласования.

«Точка» предоставляет комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. В 2025 году ГК «Т-Технологии» купили контроль над компанией «Каталитик Пипл», в состав активов которой входит 64% «Точки». Как заявил президент ГК Станислав Близнюк, «Точка» будет и дальше развиваться в качестве самостоятельного бизнеса под управлением текущей команды менеджмента.