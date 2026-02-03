Красоту выводят из «тени»

Битва за красоту: легальные клиники добиваются многократного увеличения штрафов для косметологов без лицензий. Поводом стал рост числа «серых» схем с использованием так называемых бьюти-коворкингов и специалистов по омоложению, работающих на дому. Многие из них оказывают услуги без налоговых отчислений, а подчас и с применением несертифицированных препаратов и оборудования. Об этом сообщили участники «Сообщества профессионалов “Ъ FM”». Своими наблюдениями они поделились через чат-бот в Telegram. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С одной стороны, есть большие сетевые клиники с дорогим оборудованием, лицензией, топовыми докторами и соответствующими ценниками. С другой, ушедшие в индивидуальное плавание игроки, решившие открыть частную практику без обременений. В этом случае прайс, например, на инъекцию с косметическим гелем — на четверть ниже. При этом надзор над такими салонами практически отсутствует, подчеркнула основатель сети New Way Clinic Ксения Афонина: «Туда привозят аппараты в аренду, расчет за услуги осуществляется наличными или переводом на карту. Кроме того, препараты в таких точках не сертифицированы, потому что их никто не видит, никто не знает, что они делают. Они могут демпинговать ценой, потому что у них просто расходов намного меньше».

Объем легального рынка в 2025-м составил $8 млрд, в 2026-м, по прогнозам, он вырастет еще на $0,5 млрд. Но это лишь видимая часть айсберга, отметила соучредитель Национальной ассоциации клиник эстетической медицины Юлия Франгулова: «С уверенностью могу сказать, что для большинства давно работающих игроков динамика была отрицательной. Фактически все из легального сектора с этим столкнулись с точки зрения инфляции и индексации на рост цен. "Серый" рынок, безусловно, влияет».

Конкуренты из бьюти-коворкингов не пренебрегают теневым оборотом медицинских изделий. Именно поэтому представители отрасли начали совместную с Росздравнадзором работу над регулированием продаж на крупных маркетплейсах. Но ключевой вопрос — ответственность за последствия перед клиентом, продолжает Юлия Франгулова: «В рамках профильной комиссии Министерства здравоохранения создана рабочая группа по косметологии.

Мы считаем, что на сегодняшний день единственный инструмент повышения уровня ответственности — неотвратимость и серьезность наказания, пока же административный штраф составляет 2,5 тыс. руб.».

Минимальную планку штрафа за работу без лицензии просят поднять в 20 раз, при повторных нарушениях — до 0,5 млн руб. Рассмотрят ли инициативу? “Ъ FM” направил запрос в комитет по здравоохранению Госдумы и ждет ответа. Сейчас лицензия для частного кабинета и большой сети одинаковая, так что уход в «серую зону» зачастую закономерен, пояснила эксперт рынка бьюти-услуг и владелица сети салонов красоты «Лаки Лайк» Ляля Садыкова: «С одной стороны, женщинам нужны доступные, хорошие, качественные услуги, с другой, в клиниках все это закладывается в конечную цену для потребителя. На сегодняшний день стоимость медицинской лицензии не зависит от того, кто ее оформляет, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо».

Лицензия — не панацея, но в критический момент она позволит решить вопрос в правовом поле, продолжает Ляля Садыкова: «Я как потребитель столкнулась с врачебной косметологической ошибкой в клинике с именем. Конечно же, нет гарантии, что подобное не произошло бы в частном кабинете. Но в правовом поле клиника от меня не сбежала, и мы решали вопрос, можно было обсуждать инцидент.

В случае с частными мастерами, конечно же, потребитель менее защищен, потому что чуть какая-то проблема — салон закрывается, и на этом месте врача больше не существует».

В прошлом году цены на самые популярные эстетические процедуры в отрасли увеличились в среднем на 20%. Примерно столько же можно сэкономить, рискуя здоровьем или внешностью, отмечает основатель авторской студии красоты Тимур Бегичев, который свернул медицинский сегмент бизнеса: «Даже пилинг, глубокий педикюр — это все, конечно же, медицинские манипуляции. Дело не только в лицензии, но и в том, какие требования предъявляются к таким помещениям: необходимы автоклавы, система вентиляции и так далее. Люди, которые идут к частным мастерам, безусловно, несут риски. При этом цена у них ведь не кратно ниже, а лишь процентов на 20%».

И все же жертв красота требует не всегда, при этом профессионалы отрасли требуют штрафов для самозванцев.

Станислав Крючков