В Сочи двое полицейских получили по девять лет за взятку автомобилем Mini Cooper

Вступил в силу приговор бывшим сотрудникам УВД города Сочи Аветику Гиголяну и Владиславу Петриченко, которые требовали от местного жителя передать им автомобиль Mini Cooper в качестве взятки. Каждому из бывших полицейских назначено наказание в виде девяти лет колонии строго режима с лишением званий майора и подполковника полиции, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Вместе с экс-сотрудниками МВД за посредничество во взяточничестве осуждены их знакомые Рубен Разанов и Родион Назаркин. Посредники приговорены к семи годам колонии строго режима каждый.

Судом установлено, что в июле 2022 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД по городу Сочи Аветик Гиголян, начальник отделения уголовного розыска Владислав Петриченко, а также местные жители Рубен Разанов и Родион Назаркин разработали план получения взятки от местного жителя, которой выращивал наркосодержащие растения. Когда Назаркин вместе со своим знакомым шли по улице, их остановили Гиголян и Петриченко, при досмотре у мужчины была обнаружена марихуана. Наркотические вещества были найдены и дома у гражданина. Полицейские сделали вид, что составили протокол, после чего к гражданину обратился Рубен Разанов, пообещавший посредничество для урегулирования проблемы за 3 млн руб. Мужчина сообщил, что всей суммы у него нет, но он готов отдать часть средств наличными, а также спортивный автомобиль Mini Cooper.

Мужчина обратился в правоохранительные органы с сообщением о преступлении. Когда посредник получил часть денег, он был задержан, затем были арестованы и его сообщники.

Анна Перова, Краснодар