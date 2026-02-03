В Татарстане на Единой цифровой платформе «Работа России» размещено 46,1 тыс. вакансий, из них 15,1 тыс. (32,8%) — вакансии в сфере строительства и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

В Татарстане не хватает строителей и работников ЖКХ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Высокая потребность отмечена и в сфере промышленности: на портале опубликовано 13,3 тыс. вакансий в этой сфере, что составляет 28,7% от общего числа. Также востребованы специалисты в здравоохранении, образовании, науке, культуре и госслужбе (3,8 тыс. вакансий).

Меньше всего предложений в сфере информационных технологий и связи — 0,3% (0,1 тыс.).

Официально безработными в республике зарегистрированы 3,5 тыс. человек.

Анна Кайдалова