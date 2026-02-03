В Алтайском крае ФАС попросили выяснить причину обвала закупочных цен на молоко

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Алтайского края направил в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обращение с просьбой провести проверку обоснованности снижения закупочных цен на молоко. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Серов («Единая Россия») в ходе пресс-конференции на сайте краевого парламента.

«Ранее в данный период цена на молоко увеличивалась до 3%, так как увеличивался спрос, а надои молока, как правило, уменьшались. Однако в этом году закупочные цены на сырое молоко упали на 6 руб. и в среднем составляют 32 руб. за литр»,— отметил депутат. По его данным, у переработчиков молока Алтайского края скопилось 22 тыс. т нереализованной продукции. При этом, сообщил господин Серов, наценка на молоко в торговых сетях составляет 300%.

Согласно сообщению Алтайстата, средняя потребительская цена на питьевое, цельное, пастеризованное молоко (2,5—3,2% жирности) в Барнауле в конце декабря 2025 года составляла около 100 руб. за литр. В январе—ноябре 2025 года в регионе произвели 553,8 тыс. т молока, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Валерий Лавский