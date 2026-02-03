ММК поделился опытом разработки технологии и производства современного металлопроката для судостроения

Главный специалист группы по научной деятельности научно-технического центра ПАО «ММК», доктор технических наук, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, член-корреспондент Российской инженерной академии, эксперт премии Правительства РФ в области качества Сергей Денисов выступил на профильной сессии НИЦ «Курчатовский институт», посвященной новым материалам для судостроения и освоения арктических территорий, в рамках Международного форума новых материалов, химии и технологий в разных отраслях промышленности (АМТЕХРО).

Сергей Денисов подчеркнул, что на ММК ведется непрерывная работа по освоению инновационного марочного и размерного сортамента, что позволяет расширять линейку продукции для ключевых отраслей промышленности, в числе которых трубная отрасль, автопром и гражданское судостроение. Комбинат занимает ведущие позиции в поставках металла для отечественных судостроителей, освоив широкий сортамент металлопродукции для гражданских судов различных типов, в том числе танкеров и кораблей ледового класса. Продукция сертифицирована Российским морским регистром судоходства, что гарантирует ее соответствие строгим стандартам безопасности и качества.

«На нужды судостроительной промышленности ориентированы такие агрегаты ММК, как современный комплекс толстолистового стана 5000 и модернизированный широкополосный стан 2500 в ЛПЦ-4, где за последние два года были введены два комплекса термической обработки листового проката суммарной производительностью свыше 35 тыс. т в год. С их помощью увеличен выпуск высокопрочной металлопродукции для судостроения», — отметил Сергей Денисов.

Запуск новых агрегатов укрепил позиции ММК в качестве стратегического поставщика металла для судостроительной промышленности.

Эксперты высоко оценивают разработки магнитогорских металлургов в создании новых марок стали для судостроения. Профессионализм специалистов ММК в этой сфере неоднократно отмечался на отраслевых выставках и форумах. Так, за разработку и внедрение технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике ММК признан лауреатом первой премии международного конкурса «Арктика и континентальный шельф — 2017». За свои инновационные импортозамещающие разработки и внедрение комплексных научно-технических решений по производству стального проката нового поколения компания стала лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники в 2022 году, неоднократно получала награды Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» и Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».

