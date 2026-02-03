В Ульяновске по мошенничеству на недостроенном мосту возбудили уголовное дело

На основании материалов прокурорской проверки полиция в Ульяновске возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве моста через Свиягу в створе улиц Шевченко и Смычки (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как отмечает ведомство, проверкой, проведенной прокуратурой Ленинского района Ульяновска, было выявлено «хищение бюджетных денежных средств на сумму более 146 млн руб.».

Госконтракт стоимостью 1,19 млрд руб. на строительство моста 19.11.2021 по итогам конкурса с ограниченным участием был заключен с ОАО «Хотьковский автомост» (г. Сергиев Посад Московской области), заказчик — ульяновское МБУ «Стройзаказчик». Контракт первоначально выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а затем, в связи со срывом сроков строительства, — нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Согласно первоначальному тексту контракта, строительство моста должны были завершить в ноябре 2023 года. Теперь допсоглашениями окончание строительства перенесено уже на 2026 год, цена контракта выросла до 1,803 млрд руб. При этом, отмечают в прокуратуре, «фактически, с сентября прошлого года никакие работы на строительстве моста не ведутся, сейчас там все заброшено, все засыпано снегом».

Согласно выводам прокурорской проверки, руководство ОАО «Хотьковский автомост», заключив контракт на строительство автодорожного моста, израсходовало часть денежных средств — более 146 млн руб. — на иные цели. Еще в 2022 году, когда у подрядчика возникли проблемы с выплатой зарплаты рабочим, они просили заказчика перечислить им во внеочередном порядке 3 млн руб. Им перечислили 124 млн руб., «чтобы больше вообще не было никаких вопросов по зарплате». Но подрядчик тогда направил на зарплату только 3 млн руб. Куда исчез 121 млн руб. — неизвестно. Еще более 24 млн руб. были израсходованы на закупку оборудования, которое в строительстве моста не требовалось и никак не использовалось.

Сергей Титов, Ульяновск