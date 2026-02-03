В Прикамье самозанятым водителям такси разрешат работу на иномарках

В Пермском крае самозанятым водителям такси, владеющим автомобилем иностранного производства минимум полгода, разрешат работать на автомобилях иностранного производства. Соответствующие поправки в законопроект о локализации такси сегодня принял комитет краевого парламента по развитию инфраструктуры при подготовке документа ко второму чтению.

Как отметил статс-секретарь — заместитель министра транспорта Прикамья Сергей Ивлев, исключение будет действовать до 2033 года. Количество нелокализованных такси будут определять ежегодно, исходя из общего числа такси в реестре. Порядок включения в квоту будет устанавливать региональный минтранс, уточняется в telegram-канале краевого парламента.

В первом чтении проект закона был принят в январе. Согласно ему, с 1 марта 2026 года в реестр легковых такси могут включаться только авто отечественного производства. Изменения приводят региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством.