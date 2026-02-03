У пассажира челябинского аэропорта изъяли египетские креветки

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора и Челябинской таможни изъяли в аэропорту имени Курчатова 2 кг незаконных египетских креветок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Морепродукты привез пассажир после путешествия в Хургаду. Продукция не имела маркировки и сопроводительных документов. Креветки уничтожат.

За прошлую неделю управление Россельхознадзора проконтролировало багаж пассажиров 19 международных рейсов. Было выявлено пять нарушений, изъято 2,9 кг потенциально опасных продуктов.

Виталина Ярховска