В Зеленодольске возбудили дело после гибели людей при пожаре в общежитии

В Зеленодольске возбуждено уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в общежитии на улице Чапаева. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пожар произошел 3 февраля. В ходе тушения были обнаружены три тела с признаками отравления продуктами горения.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия.

