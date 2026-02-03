Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Зеленодольске возбудили дело после гибели людей при пожаре в общежитии

В Зеленодольске возбуждено уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в общежитии на улице Чапаева. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

В Зеленодольске возбудили дело после гибели людей при пожаре в общежитии

В Зеленодольске возбудили дело после гибели людей при пожаре в общежитии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Зеленодольске возбудили дело после гибели людей при пожаре в общежитии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пожар произошел 3 февраля. В ходе тушения были обнаружены три тела с признаками отравления продуктами горения.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия.

Анна Кайдалова