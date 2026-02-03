Инновационные проекты от талантливых студентов

Студенты из 102 вузов России презентовали свои технологические проекты в рамках стипендиального конкурса «Система». Участники были определены в девяти тематических номинациях. Проекты в номинации «Технологии в энергетике и электротехнике» оценивали эксперты АО «БЭСК», холдинга «ЭРСО» и Центра водородной энергетики АФК «Система». Финалисты представили кейсы, в том числе, в сфере возобновляемых источников энергии и современных технологических решений в электроэнергетике.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

«Наша ключевая задача – создание практико-ориентированных форматов подготовки, позволяющих выпускникам быть готовыми к реальным отраслевым вызовам. Стипендиальный конкурс – один из удачных форматов такой работы, помогающий выстраивать диалог между работодателем и будущими специалистами и знакомить молодежь с актуальными технологическими задачами», – рассказала директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская.

Конкурс проводится благотворительным фондом «Система» при поддержке МТС в рамках десятилетия науки и технологий.

