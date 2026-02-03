Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Камский институт получил предостережение Рособрнадзора

Рособрнадзор объявил предостережение 11 вузам страны о недопустимости нарушения обязательных требований. Как сообщается на сайте ведомства, среди них оказался ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» (КИГИТ) из Ижевска.

Фото: «Яндекс.Карты»

Фото: «Яндекс.Карты»

Вузу предписано устранить выявленные «нарушения обязательных требований в сфере образования». Помимо КИГИТ предостережения получили вузы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново и Екатеринбурга.

Анастасия Лопатина