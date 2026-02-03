СКЭК объявила тендер на обслуживание систем питьевой воды в Кемерове

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (СКЭК) объявило тендер на техническое обслуживание и оказание услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод в Кемерове и Кемеровском муниципальном округе до 31 декабря 2026 года. Стартовая цена контракта составляет 2,42 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 февраля, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит проводить контроль за ведением аварийных работ на сетях, осуществлять техническое обслуживание оборудования, проверять функционирование средств диспетчерского управления объектами ВиВ, обеспечивать оперативную связь с подразделениями МЧС, органами Роспотребнадзора и т.д. Кроме того, победителю торгов необходимо осуществлять лабораторный контроль качества природной и питьевой воды, сточных вод, проводить мероприятия по обеспечению водоподачи в район возникновения пожара.

ОАО «СКЭК» — многопрофильная управляющая компания, под ее управлением находятся 12 предприятий ЖКХ Кузбасса. Согласно данным ЕГРЮЛ, организация зарегистрирована в апреле 2008 год в Кемерове. Генеральным директором является Андрей Кучеев. Сведения о владельце СКЭК в ЕГРЮЛ отсутствуют. По данным Rusprofile, с августа 2019 года держателем реестра акционеров компании является АО «Специализированный Регистратор „Компас“».

В 2024 году выручка СКЭК составила 10,06 млрд руб., чистая прибыль выросла с 236 млн руб. в 2023 году до 641 млн руб. в 2024-м.

Александра Стрелкова