Суд в Челябинске обязал вернуть государству легализованные с помощью ФНС деньги

Арбитражный суд Челябинской области обязал межрегиональную инспекцию ФНС №32 по Челябинской области перечислить в доход Российской Федерации 2,8 млн руб. со счета ООО ТК «Караван Авто». Платежные поручения признаны недействительными сделками, так как были направлены на обход федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что транспортная компания 81 раз перевела средства на единый налоговый счет, не имея задолженности перед ФНС. В общей сложности организация перечислила 2,8 млн руб. Надзорное ведомство доказало, что это было сделано для обхода закона о противодействии отмыванию доходов. Из-за создания искусственного положительного сальдо на счете деньги вернулись бы из бюджета. Такая схема позволила бы легализовать средства и обойти механизмы финансового контроля, сообщает прокуратура.

Суд согласился с позицией ведомства и признал сделки по переводу денег незаконными. Средства подлежат обращению в доход государства.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО ТК «Караван Авто» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. Директором указан Григорий Верхов, совладельцами — Елена и Григорий Верховы. Сейчас информация о господине Верхове признана ФНС недостоверной. Компанию вскоре ликвидируют. За 2024 год выручка организации составила 357,9 млн руб., чистая прибыль — 82 тыс. руб.

Виталина Ярховска