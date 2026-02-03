Житель Шахуньи пойдет под суд по делу о продаже нелегального алкоголя и табака

В городе Шахунье 51-летний безработный местный житель предстанет перед судом по обвинению в продаже нелегального алкоголя и табачной продукции (ст. 171.1 УК РФ). Деятельность торговца пресекли в июле 2025 года, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, весной прошлого года фигурант незаконно приобрел через интернет безакцизные сигареты и спиртное, которые хранил у себя и планировал продавать местному населению по ценам ниже рыночных.

По месту жительства обвиняемого и из нежилого здания сотрудники полиции изъяли 70 бутылок водки с этикетками известных брендов, но без соответствующих средств идентификации, 165,5 литра спиртосодержащей жидкости в канистрах, а также более 15 тыс. пачек табачных изделий, промаркированных акцизами кустарного производства. Общая стоимость изъятого превысила 2 млн руб.

За незаконную продажу алкоголя без лицензии фигуранта привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ. По предъявленной уголовной статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

Галина Шамберина