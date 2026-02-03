В Горном Алтае собрали подписи против создания игорной зоны

Около 3 тыс. жителей Республики Алтай поставили подписи под обращением против создания в регионе игорной зоны. Оно будет направлено главе субъекта федерации Андрею Турчаку и в госсобрание — эл курултай, говорится в сообщении регионального отделения (РО) КПРФ.

В РО КПРФ 1 февраля состоялся круглый стол, посвященный этому проекту. Его участники высказались против создания игорной зоны.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце декабря федеральное правительство внесло в Госдуму РФ законопроект, предполагающий создание игорной зоны. «В настоящее время в Российской Федерации создано пять игорных зон на территориях следующих субъектов: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Республика Алтай обладает таким же туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в субъекте и будет способствовать ее дальнейшему развитию»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Согласно паспорту законопроекта, отзывы, предложения и замечания на него можно вносить в комитет Госдумы РФ по экономической политике до 3 февраля.

В октябре прошлого года Андрей Турчак говорил о том, что «речь пока идет о процедуре общественного обсуждения законопроекта». По мнению главы региона, в настоящее время легальный игорный бизнес представляет собой «цивилизованную часть индустрии развлечений, которая приносит хорошие доходы в бюджет».

Ближайшая сессия парламента Республики Алтай назначена на 10 февраля. Депутаты, в частности, планируют рассмотреть проект постановления «О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ».

