Жителя Ростова-на-Дону будут судить за передачу ВСУ данных о вооружении

В Южный окружной военный суд направлено уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, обвиняемого в совершении государственной измены, а также в участии в террористической организации, сообщает прокуратура Краснодарского края. Расследованием дела занималось краевое управление ФСБ России.

По данным обвинения, в ноябре 2023 года 40-летний житель Ростова-на-Дону через один из мессенджеров связался с представителями украинского военизированного объединения, признанного в Российской Федерации террористической организацией, и дал согласие на вступление в организацию. После этого злоумышленник сделал несколько фотоснимков на предприятии, работающем по оборонному заказу. Фотографии изделий, предназначенных для Вооруженных сил РФ, гражданин направил представителю украинской террористической организации.

Кроме того, мужчина выяснил, где на территории Краснодарского края расположены зенитные ракетные системы, после чего также передал сведения о военных объектах украинской стороне.

В случае признания злоумышленника виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), а также в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар