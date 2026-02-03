ФСБ задержала астраханца по подозрению в диверсии по указанию украинских спецслужб

В Ахтубинске полицейские пресекли попытки поджога высоковольтного трансформатора и служебных автомобилей силовиков. Подозреваемый, 23-летний местный житель, был задержан и арестован, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. Возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и диверсии (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Известно, что подозреваемый действовал по указанию представителя спецслужб Украины через мессенджер Telegram. Он приготовил горючую смесь и попытался поджечь высоковольтный трансформатор в Ахтубинске, но был обнаружен охранниками ЧОП.

После этого фигурант попытался поджечь служебные автомобили российских силовых структур. Их вовремя потушили сотрудники. Подозреваемого задержали на месте происшествия.

Ахтубинец дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве подчеркнули, что действия фигуранта были направлены на дестабилизацию работы органов власти и устрашение населения. Расследование продолжается.

Марина Окорокова