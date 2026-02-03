Жителя Прикамья оштрафовали за незаконный оборот черной икры

Свердловский суд Перми признал виновным в незаконном обороте черной икры 65-летнего жителя Прикамья и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Как ранее установили сотрудники УФСБ, в декабре 2023 года частный предприниматель, занимавшийся продажей рыбной продукции, принял в счет оплаты долга икру калуги и амурского осетра, расфасованную в тару весом от 100 до 500 г. В ходе оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 62 кг икры.

С учетом возмещения нанесенного ущерба суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.