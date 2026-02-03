Ижводоканал локализует порыв водопровода на улице Парковой в Ижевске

В районе дома № 1 по ул. Парковой произошел порыв стального водопровода диаметром 300 мм, в результате чего вода вышла на проезжую часть, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время бригада муниципального предприятия «Ижводоканал» работает на месте происшествия. Специалисты занимаются отключением и локализацией повреждения, а также отводом потока воды на ул. Фронтовая и Ленина.

Водоснабжение домов в этом районе не прерывалось, однако движение транспорта может быть затруднено. Последствия подтопления устраняют сотрудники ДРЭУ.

Анастасия Лопатина