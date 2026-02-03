Памятник командору Николаю Резанову перенесут с площади Мира в Красноярске

Памятник командору Николаю Резанову перенесут в район Музейного центра «Площадь Мира» на Центральной набережной. Работы проведут в рамках реконструкции площади Мира к 400-летию Красноярска, рассказали в мэрии.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Городские власти намерены придать площади Мира новый статус. «Она должна стать динамичной точкой перехода, которая отражает трансформацию города от острога к мегаполису»,— отметили в мэрии, подчеркнув, что с площади Мира, как «нулевого километра», началась история города. Здесь планируется проводить главные культурно-массовые мероприятия Красноярска.

Мэрия начала поиск подрядчика на разработку проектной документации для благоустройства площади Мира. Договор на разработку проектно-сметной документации для переноса памятника заключен с ООО «Стимэкс-Дизайн». Проектные работы должны быть завершены до конца мая 2026 года.

Памятник дипломату и путешественнику Николаю Резанову (1764 — 1807) установили в Красноярске в 2007 году. Его авторами стали скульптор Константин Зинич и архитектор Андрей Касаткин. Командор стоял у истоков Российско-американской компании, был одним из руководителей первого русского кругосветного плавания. По решению Александра I был назначен первым российским посланником в Японию для налаживания торговли между странами. Стал прототипом героя рок-оперы «Юнона и Авось». Похоронен в Красноярске.

Михаил Кичанов