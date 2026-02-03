Трудинспекция усмотрела нарушения в нижегородском минлесхозе после ДТП

Гострудинспекция в Нижегородской области усмотрела нарушения трудового законодательства в региональном министерстве лесного хозяйства после ДТП с заместителем министра и водителем. Они попали в аварию 29 января на 101 км автодороги Нижний Новгород — Киров, сообщили в ведомстве 3 февраля.

По данным инспекции, извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило: в соответствии со ст. 228.1 Трудового кодекса РФ при групповом несчастном случае работодатель должен проинформировать инспекцию в течение суток.

В минлесхозе в свою очередь сообщили, что извещение было направлено в установленном порядке в течение первых суток после ДТП.

Там рассказали также об обстоятельствах аварии: водитель автомобиля, в котором находился замминистра, пытался уйти от столкновения со встречным транспортом, из-за чего автомобиль вынесло на обочину и занесло в сугроб.

Сотрудники получили легкие повреждения. Протокол об административном правонарушении инспекторы ГИБДД составлять не стали в связи с отсутствием состава правонарушения. «Кроме того, с учетом легких повреждений, инцидент не подпадает под действие статьи 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации (порядок извещения при несчастном случае)»,— считают в министерстве.

Оформление больничных листов пострадавшим не потребовалось. Оба они продолжают исполнение должностных обязанностей. В ведомстве отметили, что водитель является сотрудником не министерства, а подведомственного учреждения — Выксунского лесхоза. Для установления обстоятельств происшествия в министерстве и лесхозе созданы соответствующие комиссии.

Галина Шамберина