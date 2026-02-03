В Оренбуржье суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга за незаконный оборот свыше 3 кг наркотиков

Ленинский районный суд Орска признал виновной 32-летнюю безработную жительницу Санкт-Петербурга по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По версии следствия и суда, в сентябре 2024 года через тайник подсудимая приобрела в Сосновом Бору Ленинградской области мефедрон массой 3 кг. После этого она перевезла вещество в Орск для реализации другим лицам, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Из тайника изъяли 600 свертков. В ходе личного досмотра женщины обнаружен и изъят гашиш массой 4 г.

Суд приговорил жительницу Санкт-Петербурга к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Руфия Кутляева