В Оренбуржье открыт центр по производству беспилотников

В Оренбургской области начал функционировать научно-производственный центр «БАС», созданный в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Солнцев.

Центр получил одобрение Минпромторга России и уже приступил к производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Новое производственное предприятие предназначено не только для проектирования и сборки БПЛА, но и выступает фактором технологического развития региона. Ожидается, что центр будет способствовать внедрению инноваций, созданию рабочих мест и привлечению инвестиций.

Беспилотные летательные аппараты применяются в различных отраслях, включая топливно-энергетический комплекс, где они используются для мониторинга газопроводов и нефтепроводов. Также БПЛА применяются в лесном хозяйстве для контроля лесных массивов в период пожароопасности.

В перспективе планируется расширение сфер применения беспилотных систем, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве и контрольно-надзорной деятельности. Развитие инфраструктуры для производства БПЛА направлено на повышение эффективности и автономности технологических процессов.

